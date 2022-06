Help! Het stroomnetwerk is vol, wat betekent dit voor mij?

Denken we lekker duurzaam bezig te zijn door steeds meer elektrisch te rijden en eigen energie op te wekken, is er ineens een 'elektriciteitsinfarct' op het netwerk. Grote bedrijven kunnen niet meer worden aangesloten, maar wat betekent het voor jou? Wordt elektriciteit straks onbetaalbaar en hebben zonnepanelen eigenlijk nog wel zin?

De afgelopen twee maanden is er voor 800 megawatt aan extra elektriciteit aangevraagd, dat staat gelijk aan vier keer het verbruik van Den Bosch, legt de woordvoerder uit. Die extra elektriciteit wordt voor het grootste deel gevraagd door de industrie. Die stapt in versneld tempo over van gas naar elektriciteit, nu de gasprijzen torenhoog zijn. “Dat gaat veel sneller dan we hadden voorzien en komt als een soort van verrassing.”

Om met de laatste vraag te beginnen. Kun je nog wel zonnepanelen op je dak leggen? En mag die warmtepomp er komen? Het antwoord is: ja. Voor particulieren heeft het overvolle stroomnetwerk geen directe gevolgen, garandeert Eefje van Gorp, woordvoerder van netwerkeigenaar TenneT. “Particulieren kunnen gewoon laadpalen aanschaffen en zonnepanelen. Het verbruik van particulieren gaat om veel kleinere hoeveelheden in vergelijking met bedrijven.”

Maar als steeds meer mensen en bedrijven overstappen van gas naar elektriciteit, gaat de prijs van elektriciteit dan ook omhoog? Van Gorp: “De prijzen zijn al wat hoger geworden. Maar het probleem is niet dat we te weinig elektriciteit hebben, het probleem is het transport naar huizen en bedrijven. Dat kan iets met de prijs doen."

Een oplossing kan zijn om de eigen opgewekte energie beter te kunnen opslaan. "Je ziet dat er ook ingezet wordt op batterij-innovaties. Dat zal ervoor zorgen dat de prijzen weer omlaag zullen gaan", legt Van Gorp uit. Ze pleit dan ook voor subsidies voor accu's waarmee energie kan worden opgeslagen.

Maar op de korte termijn is er nog geen oplossing voorhanden. TenneT verwacht dat het probleem van krapte op het stroomnetwerk pas in 2025 volledig opgelost wordt, want vanaf dat moment worden er meer hoogspanningsnetwerken aangelegd.

Maar al is er dus volgens TenneT geen probleem als je zonnepanelen op je dak wil leggen, op de langere termijn is de kans groot dat je wel degelijk last krijgt van de drukte op het stroomnetwerk. Want bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe supermarkt, een nieuw zwembad of schoolgebouw is niet meer vanzelfsprekend. Want zonder aansluiting op het netwerk is er geen elektriciteit. En zonder elektriciteit gaat tegenwoordig geen enkele deur meer open.

