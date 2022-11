Brandstichting in Grave schokt buurtbewoners maar ze zijn niet verrast

Bij de autobrand zondagnacht in de Oliestraat in Grave is opzet in het spel. De politie gaat uit van brandstichting. Het vuur vernielde niet alleen het voertuig maar veroorzaakte ook heel wat schade aan een monumentaal pand van enkele eeuwen oud. Buurtbewoners zijn geschokt maar niet verrast.

Peter Rood, eigenaar van het pand sinds 2007, kreeg gisternacht een telefoontje van de naastgelegen pizzeria. “Ik ben er naartoe gegaan, maar de brand was toen al geblust”, zegt Rood. Volgens hem werden alle bewoners van de vijf omliggende appartementen op tijd gealarmeerd rookmelders. Zij konden zonder kleerscheuren hun pand verlaten, vertelt Rood. Ze hebben de nacht doorgebracht bij familie of kennissen.

“Toen ik het vannacht hoorde dacht ik, oh jeetje, niet weer.”

Dit is niet de eerste keer dat er auto’s in de fik worden gestoken in Grave. In Grave zijn er tussen 2014 en 2019 twaalf auto’s in brand gestoken. Daarvoor is een verdachte opgepakt. Die zit al sinds september 2020 vast. “Het is deze keer waarschijnlijk een copy cat”, denkt een buurtbewoner die op maandagochtend een kijkje komt nemen. “Toen ik het vannacht hoorde dacht ik, oh jeetje, niet weer.” De buurtbewoonster woont al bijna een halve eeuw in Grave en beleefde drie autobranden in haar buurt. Haar ramen kunnen niet open, dus heeft ze een veiligheidshamer gekocht. Daarmee kan ze bij brandgevaar een ruit eruit te slaan om te vluchten, zo vertelt ze. “Mensen hebben maar een kort lontje”, vindt ze. “Ik schrik hier niet meer zo van”, vult een buurtgenote aan. “Er worden wel vaker auto’s in brand gestoken hier in Grave, het gaat nergens over.”

“Hoe krijgen we dit zo snel mogelijk weer in orde?”

Nu de rook is opgetrokken, rest de vraag in hoeverre het monumentale pand nog kan worden opgeknapt. Het gaat om een Rijksmonument uit 1610. “Hoe krijgen we dit zo snel mogelijk weer in orde”, vraagt eigenaar Rood zich af. “Het is een historisch pand waarvoor je moeilijk aan passend bouwmateriaal kan komen.” De schade aan het pand doet hem pijn, maar hij is vooral opgelucht. "Ik ben blij dat niemand gewond is geraakt. Iedereen is gelukkig veilig weggekomen. De schade wordt wel gerepareerd.” Op deze beelden is te zien hoe groot de schade is.