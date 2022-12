Nick is pas vijftien en toch al jarenlang vrijwilliger in de zorg

Nick speelt vaak spelletjes met de bewoners van Den Herdgang (foto: Imke van de Laar) Nick met zijn oorkonde Nick maakt graag een praatje met de bewoners Volgende Vorige 1/3 Nick speelt vaak spelletjes met de bewoners van Den Herdgang (foto: Imke van de Laar)

Nick Weterings uit Tilburg is pas vijftien jaar oud en toch al jarenlang vrijwilliger in de zorg. Hij komt elke week helpen in woonzorgcentrum Den Herdgang. Nick schenkt koffie, gaat wandelen met de bewoners en speelt spelletjes met ze. Daarom maakt Nick kans op de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door

Stemmen op Nick of meer lezen over de andere genomineerden kan op onze speciale stempagina. Geconcentreerd speelt Nick een potje Vier op een Rij met een van de bewoners van Den Herdgang. "Gefeliciteerd," zegt hij sportief als hij ontdekt dat hij verloren heeft. Nick komt iedere vrijdag in het woonzorgcentrum. Hij speelt dan spelletjes met de bewoners, gaat met ze wandelen, dekt de tafel en schenkt koffie en thee. "Ik vind het gezellig. En je leert de mensen kennen, dat vind ik ook leuk. Sommige ouderen zijn best wel eenzaam, als ik er bij ben voelen ze zich minder alleen", vertelt hij.

"Ik wil niet op de bank liggen maar onder de mensen zijn."

Nick komt al vanaf zijn twaalfde in Den Herdgang om bewoners te helpen en te vermaken. Hoewel de meeste jongens van zijn leeftijd in hun vrije tijd gamen of met vrienden rondhangen, speelt Nick liever een potje Rummikub. "Sommige mensen zeggen wel eens: 'je hebt toch vrij, ga lekker op de bank liggen'. Maar ik wil onder de mensen zijn, daarom ben ik hier." En daar zijn de bewoners van Den Herdgang erg blij mee. Een bewoner zegt met een glimlach: "Ik vind het fantastisch. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter het is voor ons." Zijn buurvrouw is het daar helemaal mee eens. "Het is heel fijn als Nick komt. En als je hem iets vraagt, dan doet hij het meteen."

"Ik vind het fijn als ik mensen een prettige dag kan geven."