Muisstille begrafenissen dankzij deze omgebouwde Tesla's

Glimmend staan ze te pronken in de showroom van Derks Bedrijfswagens in Uden. Zeven Tesla's die zijn omgebouwd tot rouwauto's. Ruim twee jaar is er aan het project gewerkt. Maandag kwamen de eerste begrafenisondernemers de auto's ophalen. Na die zeven zullen er nog veel meer gaan volgen, want uitvaartbedrijf DELA is razend enthousiast over deze ontwikkeling.

Directeur Ruud Derks laat op foto's zien hoe de Tesla's in een fabriek in Spanje worden omgebouwd. Het was best spannend, want de carrosserie werd doormidden gezaagd en daarna moest alles opnieuw worden gemaakt. Maar na twee jaar noeste arbeid kan hij apetrots de eerste elektrische rouwwagens leveren.

De doorgezaagde Tesla in de fabriek in Spanje

Opvallend detail is dat ze in meerdere kleuren geleverd worden. Niet alleen zwart, zoals vroeger de traditie was bij begrafenissen, maar ook in het wit en grijs. En er zijn zelfs rode en blauwe uitvaartwagens in de maak. Alleen zwart dat willen alleen streng christelijke nabestaanden nog, zegt een medewerker van een uitvaartonderneming. Dat ook de uitvaartbranche elektrisch gaat rijden is een logisch gevolg van de energietransitie, die door de oorlog in de Oekraïne is versneld. Bovendien leent een elektrische wagen zich prima voor begrafenissen, want de afstanden die worden afgelegd zijn klein. De Tesla's zijn tot in detail geschikt gemaakt om de overledenen naar hun laatste rustplaats te brengen. In de dakbekleding boven de kist is zelfs een soort verlichte sterrenhemel te zien.

Achter het stuur van de Tesla

Berry van Beek van Funeral Assist in het Gelderse Doetinchem is een van de klanten die de Tesla komt ophalen. Ook hij is enthousiast over het eindresultaat. Zijn bedrijf gaat de auto's aan uitvaartondernemers verhuren. Berry zegt dat er bij klanten steeds meer vraag is naar een duurzame en milieuvriendelijke rouwwagen: "Voor nabestaanden van iemand die erg met het milieu begaan was, is dat belangrijk". Bijkomend voordeel is volgens hem dat mensen in de rouwstoet niet meer de uitlaatgassen van de rouwwagen inademen. En dat de auto's muisstil zijn, is natuurlijk ook mooi meegenomen. Bij Derks bedrijfswagens zijn ze ervan overtuigd dat de elektrische rouwwagen de toekomst heeft. Het prijskaartje valt ook mee. De omgebouwde Tesla's van model 3 kosten iets meer dan een ton en dat is ongeveer evenveel als een Mercedes rouwwagen die op diesel rijdt.

In een stoet verlaten de wagens de showroom