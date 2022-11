Jongen tegen zijn hoofd getrapt na stapavond in Eindhoven

De politie is op zoek naar een jongen die in september op de Hooghuisstraat in Eindhoven een andere jongen tegen het hoofd heeft geschopt. Het slachtoffer bleef achter in een plas bloed met een groot gat in zijn hoofd. De politie deelt camerabeelden van de mishandeling in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Liam Toll Geschreven door