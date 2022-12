Mari helpt vluchtelingen te integreren met darten en biljarten

Mari van Berloo uit Heeswijk-Dinther trekt zich het leed van vluchtelingen, statushouders en asielzoekers aan. Daarom staat hij dag en nacht voor ze klaar. Hij probeert ze Nederlands te leren, geeft fietsles en houdt iedere week een spellenavond in het gemeenschapshuis. Daarom maakt Mari kans op de titel Brabander van het Jaar.

Volgens hem is dit een goede manier om te integreren. "Het is heel belangrijk dat ze achter de gordijnen vandaan komen en elkaar leren kennen. Bovendien leren ze op deze manier ook een beetje Nederlands."

De meeste bezoekers van de spellenavond zijn nog niet zo lang in Nederland. Daarom zijn ze blij met een plek waar ze andere mensen kunnen leren kennen. Een vrouw vertelt: "De meesten van ons zijn nieuw in dit land, we kennen niemand. Dus dit is een heel goed idee."

Een man vult enthousiast aan: "Je oefent de taal, de kinderen spelen met elkaar. Dus het is heel fijn om hier te komen." Mogelijk moeten ze binnenkort weg uit gemeenschapshuis. Daar moet Mari niet aan denken. "Dat zou echt jammer zijn. Waar moeten al deze mensen dan naartoe?"

Mari zet zich al acht jaar in voor vluchtelingen, statushouders en asielzoekers in de gemeente Bernheze. Zo heeft hij een loods vol meubels die hij gratis weggeeft aan mensen die het nodig hebben. "We hebben tafels, kasten, matrassen en zelfs een wasmachine. Voor die mensen is het heel bijzonder als ze iets gratis krijgen en ik vind het leuk om te geven."