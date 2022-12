Sten (9) slijpt messen voor zijn overleden broer en haalt 45.000 euro op

De negenjarige Sten Janssen uit Eindhoven staat ook wel bekend als Sten de Messenslijper. Hij slijpt messen voor het goede doel. Om precies te zijn: het onderzoek naar de behandeling van hersenstamkanker. Zijn broer Wies is drie jaar geleden daaraan overleden. Sten heeft al 45.000 euro opgehaald. Daarom is hij in de race voor de titel Brabander van het Jaar.

Wies kreeg in 2019 een zeldzame vorm van hersenstamkanker. In maart 2020 is hij daaraan overleden. Sten wilde graag iets doen voor zijn overleden broer.

Eerst wilde Sten wat anders kopen van het geld dat het slijpwerk opleverde. Lachend vertelt hij: "Ik wilde een Lego set. Maar toen bedacht ik me. Het was me het niet waard. Liever schenk ik het aan het goede doel. Hopelijk kunnen we daarmee zieke kinderen beter mee maken."

Sten controleert even of het mes al scherp is. Dan pakt hij het volgende en slijpt verder. Want geregeld komen mensen uit de buurt langs met hun botte messen of tuingereedschap. "Het is wel een zware klus. Mijn armen worden er moe van. Maar dat heb ik er zeker voor over."