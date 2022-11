Dylan (14) heeft op zolder een museum met oorlogsspullen: 'Nu nog een tank'

Toen Dylan (14) uit Breda geboren werd, was de Tweede Wereldoorlog natuurlijk al lang en breed afgelopen. Toch heeft hij op de zolder van het huis van zijn ouders een klein oorlogsmuseum gemaakt. Dylan heeft al heel veel verzameld: van kogels tot helmen en van miniaturen tot gasmakers.

"Het is belangrijk dat we blijven denken aan hoe we aan onze vrede komen", zegt Dylan stellig in zijn museum. De spullen die er liggen heeft hij of zelf gekocht of gekregen van bijvoorbeeld veteranen. "Ik heb een jas gekregen van een Engelse veteraan nadat mijn moeder een oproep had geplaatst op sociale media."

Maar het stopte niet bij een paar kledingstukken. "Het is steeds verder gegaan en nu heb ik dit museum op zolder."