Voetganger (73) doodgereden door automobilist in Eindhoven

Een man van 73 is maandagavond overleden nadat hij in zijn woonplaats Eindhoven was aangereden. Het ongeluk gebeurde even na halfzeven op de Hertensprong. De voetganger werd geraakt door een auto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie onderzoekt dit. Mogelijk was het slachtoffer een hond aan het uitlaten, zo meldt een 112-correspondent. Voorbijgangers en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel op de plek waar het ongeluk gebeurde. Hulp mocht niet meer baten.

Foto: SQ Vision.