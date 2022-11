Een man van 73 is maandagavond overleden nadat hij in Eindhoven was aangereden. Het ongeluk gebeurde even na half zeven op de Hertensprong. De voetganger werd geraakt door een auto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Evenmin wat de identiteit is van het slachtoffer.