Bavaria komt met ingetogen WK-reclame: 'Ludiek is nu ongepast'

Bavaria heeft vijf dagen voor de start van het WK toch een WK-reclame uitgebracht. Geen ludieke reclame, zoals normaal gesproken, maar een aangepaste versie. “Een voetbaltoernooi met Oranje is voor ons normaal gesproken hét moment om ludiek in te haken met een oranje premium op de winkelvloer, maar dit jaar vinden we dat ongepast”, zegt Florent Renders, marketing manager Nederland bij Swinkels Family Brewers.

Renders is duidelijk over het toernooi in Qatar: “We keuren de misstanden rondom het toernooi en Qatar ten zeerste af. We staan achter Oranje, maar we doen niet alsof er niks aan de hand is. Dit jaar gebruiken we onze stem om juist een kritische boodschap te laten horen, op een manier die bij ons past.” De reclame is gegoten in een musical die voornamelijk online wordt uitgerold. Bekijk ‘Hele gekke tijden, de musical’ hier:

