Hennepkwekerij ontdekt in kruipruimte onder huis in Tilburg

In een kruipruimte onder een huis aan de Bakkumsingel in de Tilburgse wijk Reeshof is maandagavond een hennepkwekerij ontdekt. Er werd niemand aangehouden.

De politie startte een onderzoek nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen dat er zich een hennepkwekerij zou bevinden in dit huis. Rook sterk naar hennep

Toen agenten het huis binnengingen, vonden ze in de kruipruimte allerlei spullen die gebruikt worden in een hennepkwekerij. Ook rook het daar sterk naar hennep, maar er stonden op dat moment geen wietplanten in de ruimte. De gevonden spullen zijn in beslag genomen. Medewerkers van de energieleverancier en de watermaatschappij zagen dat er voor de kwekerij illegaal stroom en water werd afgetapt. Groot risico

De politie benadrukt dat zo'n hennepkwekerij een groot risico vormt voor de buurt. Er kan brand ontstaan door kortsluiting en lekkages. De schade die hennepteelt veroorzaakt, is groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten die veroorzaakt worden door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie. "Deze kosten worden uiteraard doorberekend naar de gebruiker. Uiteindelijk betaal ook jij mee aan de schade die wordt veroorzaakt door hennepkwekers", legt een woordvoerder van de politie uit. De politie roept mensen op verdachte situaties dan ook te melden. Dit kan wijzen op een hennepkwekerij: Een hennepgeur

Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting

Een constant zoemend of ronkend geluid

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.