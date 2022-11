Auto knalt dwars door muurtje en rijdt een achtertuin in

Een auto met daarin drie jongens is op de Van Ruysdaelstraat in Helmond dwars door de schutting van de achtertuin gereden. Niemand raakte gewond, wel zorgde de klap voor een grote ravage. De bewoners van het huis waren op het moment van de botsing niet thuis.

Waardoor de auto precies van de weg raakte, wordt nog onderzocht. De bestuurder zou hebben gezegd dat hij de macht over het stuur kwijtraakte. Het is niet bekend of hij te hard reed, maar volgens een 112-correspondent zouden er wel flinke remsporen te zien zijn.

Een van de inzittenden nam na het ongeluk de benen. De andere twee zijn even later door een arts uit de ambulanceauto onderzocht.

De bestuurder is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.