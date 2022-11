Jongens knallen door schutting met auto: 'Moet je dat remspoor zien'

Ontredderd kijkt Aron naar de ravage in zijn tuin. Rond twaalf uur dinsdagmiddag kreeg de Helmonder een telefoontje van de politie dat er een auto door zijn schutting was geknald op de Van Ruysdaelstraat. De schade is groot, de hele schutting ligt eruit en er is een zware betonnen paal uit de grond gereden.

De auto met daarin drie jongens reed dwars door de schutting. Niemand raakte gewond. Een van de inzittenden ging er na de crash vandoor. De jongen die achter het stuur zat, was mogelijk onder invloed van een verdovend middel, meldt de politie. Hij moest een speekseltest ondergaan. Op het politiebureau zal er bloed worden afgenomen voor een uitvoeriger onderzoek. "Moet je dat remspoor eens zien", zegt Aron. Een spoor van zeker vijftien meter leidt naar zijn achtertuin. Volgens hem denkt de politie denkt dat er een race heeft plaatsgevonden. "Ze hebben gezegd dat er waarschijnlijk een tweede auto bij betrokken is."

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties

Een woordvoerder van de politie kan desgevraagd niet bevestigen dat er een tweede auto bij betrokken was. Wel klopt het dat er een tweede wagen is gezien die daar in de omgeving stond. "Die auto is kort na het ongeluk vertrokken. Of die auto er iets mee te maken heeft gehad, is echter niet duidelijk, maar we sluiten dat niet uit", aldus de politie.

"Dat doe je niet met dertig kilometer per uur."

Volgens Aron moet het ongeluk met grote snelheid zijn gebeurd. "Dat doe je niet met dertig kilometer per uur." Hij en zijn vriendin waren niet thuis toen het gebeurde. "De hond wel, die heeft van schrik binnen geplast", zegt hij. Het verbaast Aron niet dat er iets in zijn wijk gebeurd. "We hebben heel veel last van lachgas hier. In een van de garageboxen hier in de straat handelen ze in die patronen. Het zou mij niks verbazen als dat er iets mee te maken heeft."