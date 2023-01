Meer mensen gaan zelfvoorzienend leven: 'Is het verleden en de toekomst'

Je eigen groente kweken, zelf je kleding maken en spullen ruilen met je buren. Steeds meer mensen gaan zelfvoorzienend leven, net als vroeger. Om te ontsnappen aan de hoge energieprijzen of het kapitalisme. Zoals bij Nieuw West-Brabant. Dat is een coöperatie van mensen en ondernemers die alles wat ze nodig hebben uit hun eigen regio willen halen.

Vincent bouwt mee aan Nieuw West-Brabant. Hij is de eigenaar van Sophia's Tuin in Oosterhout. Enthousiast stapt hij rond op grote groene laarzen. "Hier staan winterworteltjes en daar groeit pastinaak en prei," wijst hij.

Met een riek steekt Vincent de Wolff een paar keer stevig in de grond. Na wat wrikken trekt hij er iets uit dat lijkt op een grote knol. "Dit is yacon," legt hij uit. "Dat is een knolsoort uit Peru die ook wel grondappel wordt genoemd. Hij is heel fris van smaak. Maar we telen nog veel meer hier."

Sophia's Tuin is een hectare groot. Er worden zo'n zestig verschillende groentes verbouwd. Vincent legt uit: "Heel veel van de groentes die we in Nederland eten, komen in de winter uit Spanje of Portugal. Echt van ver weg. Daarom is het duur. Als je meer lokaal produceert, heb je daar geen last van."

Nog belangrijker vindt Vincent het dat voedsel duurzamer wordt geproduceerd en dat mensen weten waar hun eten vandaan komt. "Dat weet je in de supermarkt vaak niet. Maar hier kan je zien hoe het groeit." Daar zit ook een nadeel aan. "Je moet wel eten wat er op dat moment groeit, met de seizoenen mee. Dat betekent wel dat je in de winter geen rucola op je bord hebt, maar bieten."

Zo'n 150 gezinnen uit de regio kopen op dit moment hun groente bij Vincent. Voornamelijk uit Oosterhout, Breda, Rijen, Dongen en Dorst. "Dat is super, want wij proberen lokaal zelfvoorzienend te zijn," legt Vincent uit. "Dus dat wij met mensen uit de buurt voedsel produceren voor mensen uit de buurt. Zo krijg je een duurzame, gezonde samenleving. Dit is een eerste stap ernaartoe. Ik denk echt dat dit de toekomst is. Dit is zelfvoorzienend XL."