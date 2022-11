Deze straten kleuren oranje voor het WK: 'We hebben niet getwijfeld'

De Oranjegekte is losgebarsten in de Ahornstraat in Breda en de Merwedestraat in Eindhoven. Beide straten zijn traditiegetrouw overladen met vaandels en kilometers aan vlaggetjes. Met nog vijf dagen tot de start van het WK voetbal neemt de Oranjekoorts daar per dag toe. "Dit is nog niet alles. Het wordt nog gekker", weet Mink Pronk (60) uit Breda.

Zeshonderd tot achthonderd euro: zoveel gaf de Ahornstraat alleen dit jaar al uit aan vlaggetjes, leeuwen en andere versiering. Ook tijdens vorige toernooien hebben de bewoners van de volkswijk Tuinzigt een volle schuur aan decoratiemateriaal opgebouwd. "Wij hebben alles opgekocht. In Brabant is weinig meer te krijgen", grapt Nel Holzken. "Dit brengt ons heel veel plezier. We blijven aan de gang met versieren natuurlijk! Straks gaan we met heel de straat kijken. Dan is iedereen buiten", zegt ze trots.

De volgende keer is het nog groter. We blijven groeien.

"Dit is een oude volksbuurt. Iedereen is hier één. We zijn allemaal gabbers bij elkaar, dus we helpen elkaar", vervolgt Mink Pronk, vlak voor zijn oranjegekleurde voordeur. "De volgende keer is het nog groter. We blijven groeien."

De Ahornstraat is rijkelijk versierd (foto: Omroep Brabant).

De Ahornstraat wordt al decennialang versierd, maar vorig jaar was het even moeilijk. Duizenden euro's aan versiering lagen bij iemand opgeslagen, maar die had alles weggegooid. Daarom moest de straat in 2021 opnieuw beginnen. Na diverse keren letterlijk met de pet rond te zijn gegaan, is de Oranjekas weer flink gespekt. Ook de Merwedestraat in Eindhoven heeft groots uitgepakt. Zelfs de straatlantaarns en bomen zijn versierd. "De buurman is hier wel veertig uur mee bezig geweest. Ik ben heel trots, heel de straat doet mee", lacht de 39-jarige Robert Geerings. Of ze volgend toernooi heel de versierwinkel leegkopen? "Niet helemaal, maar wel een heel stuk", lacht de 72-jarige buurtbewoner Tinus Renders.

"Voor een statement had het hele elftal thuis moeten blijven.."

Of het niet ongepast is om de straat te versieren, gezien de mensenrechtenschendingen in Qatar? "Dit mag van mij gewoon. We hebben niet getwijfeld over versiering", weet Renders. "Het hele elftal had thuis moeten blijven als ze een statement hadden willen maken", zo doet de buurtbewoner de discussie af. Het Nederlands elftal is dinsdag tegen het einde van de ochtend vertrokken naar Qatar voor het WK voetbal. Oranje landt dinsdagavond rond zes uur Nederlandse tijd in Qatar. Woensdag staat de eerste echte training op het programma. Het toernooi start komende zondag. Nederland start het kampioenschap in groep A en speelt op 21 november tegen Senegal. Daarna volgen wedstrijden tegen Equador en gastland Qatar.

De Ahornstraat in Breda (foto: Omroep Brabant).

Nel Holzken is trots op haar straat (foto: Raymond Merkx).

De Merwedestraat in Eindhoven (foto: Omroep Brabant).