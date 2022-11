Kunstenares uit Deurne mag herdenkingsmonument voor Peter R. de Vries maken

Beeldend kunstenaar Rini Hurkmans uit Deurne gaat het herdenkingsmonument maken voor Peter R. de Vries in Amsterdam. Zij is gekozen uit vijf kunstenaars die een ontwerp hebben ingediend, maakte de gemeente Amsterdam bekend.

Peter R. de Vries zou maandag 66 jaar zijn geworden. Hij werd vorig jaar op straat neergeschoten en stierf op 15 juli aan zijn verwondingen.

De gemeente en zijn familie willen hem op een blijvende manier eren. Ze vroegen vijf kunstenaars om een ontwerp te maken. Een kunstcommissie heeft uit de vijf voorlopige ontwerpen er één gekozen. De commissie was unaniem in haar keuze.

Woorden en waarden

Eerder kwamen ruim duizend mensen met suggesties voor het monument. Ze kwamen met woorden en waarden die zij associëren met de misdaadverslaggever en die als inspiratie dienen voor het monument.

Over de exacte plek waar het monument komt, denkt de gemeente nog na. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting begin volgend jaar aan Nederland gepresenteerd.

Hurkmans maakt onder andere video’s, foto’s, sculpturen en installaties. In 1991 had ze haar eerste solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Ook exposeerde ze in het Noordbrabants Museum. Ze maakte onder meer een herdenkingsmonument voor Daniel van Cotthem uit Vlaardingen, die in 2000 slachtoffer werd van zinloos geweld.