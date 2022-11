Sinterklaas maakt overuren in zijn kasteel in Helmond

Het is enorm druk in het kasteel van Sinterklaas in Helmond. Sinds dinsdag woont, werkt en slaapt de goedheiligman daar. De komende weken verwacht hij ruim 33.000 kinderen en ouders. “Cool dat Sinterklaas in Helmond slaapt”, zegt de 9-jarige Devon.

Zo’n 55 pieten zijn in en rond het kasteel aan het werk. Elke zeven minuten komt er een nieuwe groep bezoekers binnen. De wegwijspiet geeft dan een rondleiding door het onderkomen van Sinterklaas. “Het is fantastisch.” Een van de bezoekertjes die met grote ogen rondkijkt is de 4-jarige Stijn uit Geldrop. Als een echte hulpsinterklaas loopt hij door het kasteel. Vanuit de slaapkamer van de Pieten loopt hij naar de bakkerij. Zijn ogen stralen als hij de schatkamer binnenloopt. Daar staan alle cadeautjes voor 5 december. Toch heeft de kleine Stijn geen wensen meer. “Ik heb al een kiepwagen gekregen. Verder hoef ik niks meer.”

Een kamer verderop is de pietenschool. “Hier leren de kinderen alles wat ze niet op school leren”, begint profpiet. “Wij lopen hier op de daken, leren een speciale pietendans en gooien cadeautjes in de schoorsteen.” Het is hard werken voor de pietenvrijwilligers, de ene groep staat pas net binnen als de hoorn van de stoomboot door het kasteel klinkt. De kinderen moeten door naar de volgende kamer.

Pietenschool in het Kasteel van Sinterklaas (foto: Noël van Hooft)

De drukte geeft profpiet alleen maar extra energie. “Het is magie. Fantastisch dat ik met de andere pieten mag vieren dat we weer in Nederland zijn.”

Ondertussen stapt Stijn de kamer van Sinterklaas binnen. Maar Sinterklaas is nergens te bekennen. Na een kort verhaaltje komt de Sint opeens uit zijn slaapkamer. Als eerste ziet de goedheiligman Stijn zitten. “Sinterklaasje hoe gaat het met u? Ik heb hier een prachtige troon staan, daar mag jij als Sinterklaas op gaan zitten.” En dat maakt indruk bij de vierjarige. “Sinterklaas was het leukste in het kasteel”, vertelt hij na afloop. “Ik mocht ook nog naast hem op bed komen zitten.” In de slaapkamer van de Sint zijn ouders niet welkom, alleen kinderen mogen daar een kijkje nemen en luisteren naar Sinterklaas. Maar ook hier gaat na zeven minuten de scheepshoorn af. Met een doosje pepernoten worden de kinderen naar buiten begeleid.

Stijn bij Sinterklaas op bed in het Kasteel van Sinterklaas (foto: Noël van Hooft)

Devon (9) staat bij de draaimolen voor het kasteel, hij heeft net de rondleiding gehad. “Cool dat Sinterklaas in Helmond slaapt.” Toch is Devon blij dat het klaar is: “Het was wel leuk, maar nu wil ik naar huis.”