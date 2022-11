Beruchte hondenfokker moet stoppen, onderdak gezocht voor 400 dieren

De hondenfokker uit Eersel die onlangs zowel de NVWA als dierenwelzijnsorganisatie House of Animals op zijn dak kreeg, moet zijn activiteiten stoppen. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant woensdagochtend. De eigenaren van het bedrijf hebben nu zes weken de tijd om de vierhonderd honden die ze houden ergens anders onder te brengen.

De fokkerij is in strijd met het bestemmingsplan, zo oordeelde de rechter. De gemeente Eersel legde de fokker eerder een last onder dwangsom op. De fokker maakte hier bezwaar tegen en stapte naar de rechter.

Volgens de gemeente biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheid om een hondenfokkerij op de betreffende locatie te houden. De hondenfokker was het daar niet mee eens. Maar de rechter geeft de gemeente gelijk. Dit betekent dat de hondenfokker haar activiteiten per direct moet stoppen.

Bij de fokker in Eersel zitten nu zo'n vierhonderd honden. De rechter vindt het van belang dat er voldoende tijd is om voor al deze dieren een nieuw onderkomen te vinden. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zouden er voldoende beschikbare plekken zijn waar de honden op korte termijn naartoe kunnen. De rechter geeft de hondenfokker daarom zes weken de tijd om dit voor elkaar te krijgen.

Argumenten eigenaren

De eigenaren betoogden eerder dat de hondenfokkerij niet in strijd met het bestemmingsplan. Het fokken van honden zou volgens hen passen binnen de doeleinden 'agrarisch verwant bedrijf en agrarisch technisch hulpbedrijf', zoals in het bestemmingsplan staat omschreven. Bovendien zou er zicht zijn op legalisatie, door de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bedrijf.

De gemeente stelde daar tegenover dat op de locatie alleen een veehandelsbedrijf, varkenswegerij of slachtplaats is toegestaan. Het fokken van honden valt daar niet onder. Zicht op legalisatie is er volgens de gemeente niet. De vergunning is inmiddels ook afgewezen, zo gaf de gemeente aan.

De voorzieningenrechter gaat mee in het betoog van de gemeente dat het fokken van honden op de locatie in Eersel in strijd is met het bestemmingsplan. Ook is er volgens de rechter geen zicht op legalisatie van de situatie. De gemeente mocht dan ook handhavend optreden, zo luidt het oordeel.

House of Animals maakte een reportage over de fokker in Eersel: