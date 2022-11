Man bekent 23 ouderen te hebben bestolen en opgelicht: 'Schaam me kapot'

Een 48-jarige man heeft woensdag bekend dat hij 23 ouderen heeft opgelicht en bestolen. Dat deed hij op meerdere plekken in Brabant, terwijl hij voorwaardelijk met enkelband de gevangenis had verlaten. De zaak werd woensdag behandeld in de rechtbank in Breda. "Ik schaam me kapot. Mijn verslaving is een ziekte", zei hij meerdere keren tegen de rechter.

De man pleegde de diefstallen en oplichting tussen juni 2021 en maart 2022. Alle slachtoffers waren tussen de 70 en 97 jaar oud en werden in hun eigen huis bestolen. De dader was toen net een paar weken voorwaardelijk vrijgelaten met een enkelband. Hij zat namelijk nog een gevangenisstraf uit van 2,5 jaar voor oplichtingen in 2019.

In juni 2021 pleegde de man in een week tijd vier diefstallen in Tilburg. Hij bestal mensen thuis van geld of hun portemonnee. Vervolgens wist hij op 2 juli 2021 een oudere vrouw in Tilburg op te lichten met een zogeheten babbeltruc. Met een smoesje wist hij haar pinpas in handen te krijgen en daarmee pinde hij in totaal ruim 1400 euro.

Tussen januari en maart 2022 was de man verantwoordelijk voor een reeks diefstallen in Breda, Oisterwijk, Vught en Haaren. Achttien slachtoffers werden thuis bestolen van onder meer hun portemonnee, pinpas, tablet of laptop. De 48-jarige man had eerder al toegegeven dat hij verantwoordelijk was voor deze achttien diefstallen.