Papegaaienman bezorgt buurt slapeloze nachten: ‘Is tot alles toe in staat'

Bewoners van het Wethouder Notenplein in Beek en Donk zijn helemaal klaar met een buurtgenoot. Niet alleen zijn papegaaien veroorzaken overlast. Zelf weet hij ook van wanten. “Ik heb hier 25 jaar met plezier gewoond. Nu niet meer”, zegt buurvrouw Marij van Oorschot (68).

Rochelle Moes Geschreven door

Sinds de man vier jaar geleden in het huis naast haar introk, is het gedaan met de rust in het wijkje waar vooral mensen op leeftijd wonen. De buurman houdt in zijn achtertuin papegaaien en die maken veel lawaai. Het vogelgeluid drijft Marij en andere omwonenden tot waanzin. Maar sinds Marij er wat van heeft gezegd, is het oorlog.

“In de supermarkt kwam hij zelfs met een volle vuist op me af."

Volgens buurtbewoners bedreigt de man mensen in de wijk, sloeg hij eerder een raam in en besmeurde hij een aantal poorten van de buren met verf. “Als je voorbijloopt, begint hij al te schelden”, zegt Marij verhit. “In de supermarkt kwam hij zelfs met een volle vuist op me af. Ik heb altijd respect voor oudere mensen, maar niet voor hem. Hij is tot alles toe in staat.” Buurman Wim Dortu zelf ontkent alle aantijgingen. Volgens hem wordt er een hetze gevoerd tegen hem en zijn inmiddels overleden huisgenote. Hij barst in tranen uit. “Ik ben op. Ik heb al zeven vogels moeten verkopen en de laatste komen ze ook ophalen. Als ik ook nog uit mijn huis moet, kies ik voor de dood. Ik zie geen ander perspectief.”

“Hij heeft alles in zijn huurhuis kapot geslagen toen hij eruit moest.”

Wim moest in het verleden al vier keer verhuizen, omdat hij ook op andere plekken voor overlast zorgde. “Twintig jaar geleden fokte hij naast papegaaien ook honden. Hij had er 25,” weet overbuurman Hans Van de Weijer (68) die destijds ook bij hem in de buurt woonde. “Toen hij daar na zeven jaar uit moest, heeft hij alles in dat huurhuis kapot geslagen.” De buurt vreest dat dat ook nu weer gebeurt. De woningcorporatie heeft namelijk een zaak aangespannen en donderdag moet duidelijk worden of Wim inderdaad moet vertrekken. Hoewel er volgens Marij dan zomaar represailles zouden kunnen volgen, hoopt ze dan wel eindelijk rust te hebben. Ze krijgt tranen in haar ogen. “Het moet afgelopen zijn. Ik wil verder met m’n leven en niet met zo’n buurman.”