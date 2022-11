Geen betonnen doos maar een sfeervol houten kantoor heeft de toekomst

Het is sinds september de blikvanger langs de snelweg A59 tussen Den Bosch en Waalwijk. Een houten kantoorgebouw in aanbouw. Het zogeheten Houtlab van Woody building concepts, moet een voorbeeld worden hoe het ook anders kan in de bouw. Geen saaie betonnen doos, maar een sfeervol en duurzaam houten kantoorgebouw.

Ingenieur Job Kuijpers moet het concept van houten kantoren als commercieel manager aan de man brengen. Razend enthousiast geeft hij een rondleiding door het in aanbouw zijnde kantoor langs de snelweg. Als Job over het bouwen met hout begint te praten, dan houdt hij niet meer op.

Duurzaamheid is een term waarmee we tegenwoordig mee worden doodgegooid, toch? "Maar een houten gebouw is het ook écht", verdedigt Job zich. Zo neemt hout juist koolstof op. Niet onbelangrijk in een tijd waarbij de te grote uitstoot van koolstofdioxide volop ter discussie staat.

De voordelen van een houten kantoorgebouw zijn volgens Job legio: "Hout straalt warmte en sfeer uit, waardoor mensen zich prettiger voelen. Er is aantoonbaar minder ziekteverzuim als mensen in een houten gebouw werken."

Opvallend is ook hoe snel een houten kantoor gebouwd kan worden. Job vergelijkt het met lego. "Het is een soort bouwpakket. In september stond hier alleen nog maar de fundering. Nu schiet het al aardig op. In april moet het Houtlab klaar zijn."

Door de oorlog in Oekraïne zijn bouwmaterialen flink duurder geworden. "Als wij dit gebouw een jaar geleden hadden neergezet, was het 30 procent goedkoper geweest", zegt Job. Een houten kantoor bouwen is nu nog ongeveer 10 tot 20 procent duurder dan het traditionele beton. Maar door de milieuwetgeving en stikstofdiscussie is de verwachting dat een houten gebouw op termijn goedkoper zal zijn.

Straks moet Job in het Houtlab anderen over de streep zien te trekken zodat ze kiezen voor de bouw van een houten kantoorpand. Enthousiast laat hij zijn toekomstige werkplek zien. Uiteraard met een houten bureau. En plastic koffiebekertjes zal je straks ook niet zien in het Houtlab want dat past natuurlijk niet in een gebouw dat duurzaamheid moet uitstralen.