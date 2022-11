Brand verwoest Peter zijn appartement: 'Wilde het warm maken, maar niet zo'

Peter zijn woning op de eerste etage is compleet verwoest (foto: Collin Beijk). Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Peter zijn woning op de eerste etage is compleet verwoest (foto: Collin Beijk).

Het appartement van Peter Kempes in Eindhoven stond woensdagochtend in lichterlaaie. De schade in het huis aan de Lijmbeekstraat is enorm. Bijna alles is verloren gegaan. "Binnen ziet het zwart van de rook, maar ik ben er gelukkig nog en mijn bovenbuurman ook."

De brand op de eerste etage was fel en er kwam veel rook vrij. Peter en zijn bovenbuurman liepen door de hitte lichte brandwonden op maar kwamen met de schrik vrij.

"Toen ik beneden kwam, stond de helft van de kamer al in lichterlaaie."

Want schrikken was het voor de Eindhovenaar. "Ik zat net op de wc toen de rookmelder afging. Dus ik stormde als een gek naar beneden, maar de helft van de kamer stond al in lichterlaaie." Peter waarschuwde direct zijn bovenbuurman. Samen weten ze te ontsnappen via de trap. Door de hevige rookontwikkeling had de brandweer moeite met het vinden van de brandhaard. Om het vuur te blussen worden twee ramen aan de voorkant van het appartement ingeslagen. Daarna is de brand snel onder controle. De schade blijft beperkt tot een pand, de buren aan weerskanten komen er zonder kleerscheuren vanaf.

"Ik ben niet verzekerd, denk ik."

De schade in Peter zijn huis is enorm. "Ik heb eigenlijk niets meer. Alles is zwart van de rook of verbrand en ik ben niet verzekerd, denk ik. Dat moet ik nu gaan uitzoeken." Peter loopt rond in een blauwe overal die hij van het ambulancepersoneel kreeg. "Ik had alleen een T-shirt en onderbroek aan toen ik uit huis kwam." Naast zijn voordeur liggen nog een stoel en paar kleine spullen die hij uit zijn appartement kon halen.

"Ik wilde het warm hebben, maar niet zo warm."

Waar de brand begonnen is, weet Peter al. "De elektrische kachel die aanstond is de oorzaak. Ik wilde het warm hebben, maar niet zo warm." Hij maakt er nog een beetje een lolletje over, maar tegelijkertijd weet de Eindhovenaar nog niet waar hij kan slapen vannacht. "Ik denk dat het nog een beetje moet indalen, maar hier kan ik niet blijven."