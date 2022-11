Operazanger Pim knokt zich naar de finale van Aria: 'Bombastisch en groots'

Is opera alleen bestemd voor de rijke en saaie elite? Pim van Drunen (29) uit Breda vindt van niet. Hij hoopt met zijn deelname aan het muziekprogramma Aria iedereen enthousiast te maken voor het muziekgenre. Dat lukt aardig. Pim liet zeven deelnemers een toontje lager zingen en knokte zich naar de finale van de populaire talententjacht. "Voetbalfans of kampeerders, ik hoop dat iedereen een keer komt kijken.”

“Voor veel mensen is de drempel om een opera te bezoeken heel hoog”, merkt Pim. Onnodig vindt hij: “Het is zo puur! Het is helemaal niet statig, stijf of saai. Het is bombastisch, groots en er is ook veel show! Ik zou zo graag willen dat mensen durven te gaan.”

"Van ballet naar NAC en andersom."

Ook Pim zelf voldoet allesbehalve aan het stoffige stereotype. Hij is jong, energiek en geniet in zijn vrije tijd van de wedstrijden van de Bredase voetbalclub NAC. Hij brengt de muziek dan ook niet alleen naar het theater maar soms ook naar de camping, huiskamer of een verjaardagsfeest. “Mensen die altijd naar opera en ballet gaan, moeten eens NAC Breda bezoeken, maar ook andersom.”

Het zweet staat weer op zijn voorhoofd als Pim terugdenkt aan het beslissende moment in de halve finale van afgelopen weekend. "Iedereen wil zo ongelofelijk graag door. Zeker vlak voor de finale wil je niet meer afvallen.” Hij flikte het en dus zijn een opleiding van de Nationale Opera en een droomstart voor zijn carrière dichterbij dan ooit. “Ik was zo ontzettend opgelucht.” De afgelopen zeven afleveringen liet hij menig kandidaat achter zich. Altijd trouw bijgestaan door zijn vriendin en familie in de zaal. Vooral zijn moeder Minke lijkt een magneet voor de camera’s te zijn. Zij komt vaak in beeld. “Dat is mijn kind!”, lacht ze trots. “Tuurlijk ben ik ongelofelijk trots. Hij is zo perfectionistisch. Het is altijd spannend of hij het zelf goed vond.” Op zijn vierde stond een ‘jong Pimmeke’ al op de planken van het schooltoneel voor de musical Zeg 'ns Aaa. Zijn muzikale carrière begon als een van de eerste Ciskes in de bekende musical Ciske de Rat. Daarna ging hij naar het conservatorium in Tilburg waar een docent tegen hem zei: "Jouw stem wil liever klassiek zingen."

"Nou is het een keer klaar, hoor!"

Daarna ging er een wereld voor Pim open. En zijn moeder Minke heeft nog een mini-traumaatje: “Hij stond altijd te zingen tijdens het afwassen. Nou is het een keer klaar hoor, moesten we dan zeggen”, lacht ze. “Het is zo mooi, maar ook zo hard.”

De finale van Aria is komende zondagavond rond halfnegen te zien op NPO 1. Samen met twee andere kandidaten dingt hij naar de hoofdprijs. De show is al opgenomen dus Pim kijkt thuis met veel familie, vrienden, kennissen en collega's. "Ik hoop dat het in mijn kleine woonkamer past", schatert hij.