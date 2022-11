Opluchting bij MH17-nabestaanden na drie keer levenslang: 'Dit geeft rust'

Een grote zucht van verlichting bij de nabestaanden van vlucht MH17. De rechter veroordeelde donderdag drie van de vier verdachten voor het neerhalen van het vliegtuig boven Oost-Oekraine, met de dood van de 298 inzittenden tot gevolg. Nabestaande Bart Hornikx is tevreden. "Wij hebben vanaf het begin al levenslang. Maar dit geeft ons rust.”

Zo ook bij Willem Lambregts uit Roosendaal. Hij verloor zijn broer Bart en schoonzus Astrid uit Goirle bij de ramp. "Hier hebben we acht jaar op gewacht. Het brengt wel weer veel emoties en herinneringen omhoog. Eigenlijk hadden we hier helemaal niet moeten staan. Maar dit geeft toch een goed gevoel."

De 250 aanwezige nabestaanden moesten eerst luisteren naar een twee uur durende onderbouwing van de rechters voordat zij hoorden waar ze al jaren op hoopten: levenslang voor de daders. Het was spannend tot het einde. Maar de zucht na het uitgesproken vonnis was een heel diepe.

De drie veroordeelden, twee Russen en een Oekraïner, wordt moord op de 298 inzittenden van Vlucht MH17 verweten. Hoewel zij zelf niet op de knop hebben gedrukt. Maar dat maakt Willem voor nu niets uit. "Dit is een goed uitgangspunt. De rechtbank gaf ook meerdere keren aan dat er verschillende lijnen lopen naar Moskou. Het is pas echt bevredigend als mensen daar in Rusland hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar dat wordt denk ik een lastig verhaal.”

Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle sluiten zich daar bij aan. Zij moeten dezelfde geliefden missen. "Het lost niks op, maar er is nu wel een uitspraak waar we op hadden gehoopt", vertelt Jeanne. "Dit is levenslang, hoger kan niet.”