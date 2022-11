Drukke ochtendspits verwacht door onstuimig weer: 'Werk thuis'

Rijkswaterstaat adviseert donderdag thuis te werken of later de weg op te gaan om de ochtendspits te vermijden. Er wordt flinke verkeersdrukte verwacht op de wegen door onstuimig weer, waarbij regenbuien en zware windstoten elkaar afwisselen.

In de nacht van woensdag op donderdag gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen. Ook donderdagochtend regent het op veel plaatsen.

Door kletsnatte wegen, de wind die water de weg op kan stuwen en het grijze weer kan het verkeer minder goed zicht hebben, meldt Weeronline.

De drukste ochtendspits van dit jaar was op 27 september. Er stond toen 925 kilometer aan files in het land. Ook op de Brabantse snelwegen stond het over honderden kilometers stil.

