Massale zoektocht naar vermist meisje (13) in Cuijk

In Cuijk zijn tientallen mensen bezig met een zoekactie naar een 13-jarig meisje dat vermist wordt. Dat gebeurt in de omgeving van het Hermelijnkwartier in het zuiden van de plaats, meldt de politie.

De zoekactie wordt gedaan met burgers en politieagenten, en ook het Veteranen Search Team is aanwezig. Daarnaast is een politiehelikopter ingezet. Het meisje heeft blond haar en is ongeveer 1.60 meter lang. Ze zou op sokken en zonder jas op pad zijn gegaan. Doden bij steekpartij

Eerder woensdagavond vielen er in Cuijk twee doden bij een steekpartij. Maar volgens een woordvoerder van de politie hebben beide zaken niets met elkaar te maken.