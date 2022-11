Bewoners (73 en 75) overleden bij steekpartij in huis in Cuijk

Bij een steekpartij in een huis aan het Korhoenderveld in Cuijk zijn woensdagavond twee doden gevallen. De steekpartij werd rond acht uur in de avond gemeld. De bewoners van het huis kwamen bij de steekpartij om het leven.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar het huis om de gewonden te helpen, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Dat mocht niet meer baten. Bewoners van het huis

Iets voor tien uur woensdagavond meldde de politie dat de twee slachtoffers waren overleden. Het gaat om de 73- en 75-jarige bewoners van het huis, een vrouw en een man. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. De politie doet onderzoek hoe de steekpartij kon gebeuren en houdt vooralsnog rekening met verschillende scenario's. De omgeving is tijdelijk afgezet.

