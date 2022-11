Megadrukke ochtendspits: 'Brabantse wegen niet berekend op deze drukte'

Onstuimig weer met regenbuien en zware windstoten zorgde voor flinke drukte op de Brabantse snelwegen donderdagochtend, op het hoogtepunt stond er zo'n 350 kilometer file in onze provincie. Landelijk gezien is het de drukste ochtendspits van het jaar. Vanwege het slechte weer wordt ook een drukke avondspits verwacht. De Brabantse wegen zijn volgens de ANWB niet berekend op deze drukte: "Twee rijstroken is op veel plekken niet genoeg."

Donderdagochtend ontstond al vroeg een lange file op de A27 (van Breda richting Gorinchem) na een ongeval. Het verkeer liep een vertraging op van bijna anderhalf uur. Ook op de A2 liep het verkeer vast na een ongeluk. Ondertussen zijn de rijstroken op deze twee plekken weer vrijgegeven en loopt de vertraging terug.

Het was zoals verwacht een stuk drukker dan gebruikelijk op de weg. "De dagelijkse files worden langer, doordat mensen meer afstand houden vanwege het weer. Dat heeft als gevolg dat files langer worden maar daardoor valt ook het aantal ongelukken mee”, vertelt Wijnand Zwaan van de ANWB.

Met name de A2, A27 en A50 vielen op vanwege langere files dan gebruikelijk.

'Twee rijstroken zijn niet genoeg'

Volgens Zwaan zijn de Brabantse wegen niet berekend op de grote hoeveelheid verkeer in onze provincie. "Brabant is een transit provincie, met veel vrachtverkeer, woon-werkverkeer en forensenverkeer. De wegen in Brabant zijn daar niet op berekend, op veel plekken zijn twee rijstroken niet genoeg. Dat zie je op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven maar ook op de A59 tussen Den Bosch en knooppunt Hooipolder."

Hij maakt de vergelijking met de Randstad, waar wegen rondom Amsterdam breder zijn waardoor er minder files staan.

Recorddrukte

Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren weggebruikers om thuis te werken of buiten de spits te rijden. Landelijk gezien stond er volgens Zwaan op het hoogtepunt een file van 972 kilometer, daarmee is het landelijke record verbroken. Het vorige landelijke record was op dinsdag 27 september, toen stond er 925 kilometer file in de ochtendspits.