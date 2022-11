Megadrukke ochtendspits in Brabant: 'Ga nu nog niet de weg op'

Onstuimig weer met regenbuien en zware windstoten zorgt voor flinke drukte op de Brabantse snelwegen. Volgens de ANWB is de grootste drukte te vinden in het zuiden van het land, waarvan 95% van de files in Brabant staat. Landelijk gezien is het de drukste ochtendspits van het jaar.

“Het is zoals verwacht een stuk drukker dan gebruikelijk op de weg. De dagelijkse files worden langer, doordat mensen meer afstand houden vanwege het weer. Dat heeft als gevolg dat files langer worden maar daardoor valt ook het aantal ongelukken mee”, vertelt Wijnand Zwaan van de ANWB.

Donderdagochtend ontstond al vroeg een lange file op de A27 (van Breda richting Gorinchem) na een ongeval. Het verkeer liep een vertraging op van bijna anderhalf uur. Ook op de A2 liep het verkeer vast na een ongeluk. Ondertussen zijn de rijstroken op deze twee plekken weer vrijgegeven en loopt de vertraging terug.

De dagelijkse files zijn langer dan normaal. Met name de A2, A27 en A50 vallen op vanwege langere files dan gebruikelijk.

Na half tien de weg op

Zwaan merkt op dat de grootste drukte in het zuiden van het land te vinden is. Daar horen ook delen van Limburg en Gelderland bij. "Maar het merendeel van de files in het zuiden is te vinden in Brabant, namelijk 95%. Ook landelijk gezien staan de meeste files in het zuiden van het land."

Hij adviseert weggebruikers om na half tien de weg op te gaan. "Maar ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen mogelijk is om thuis te werken of later te vertrekken. Maar op dat tijdstip zou het wel minder druk moeten zijn."

Recorddrukte

In totaal staan er rond acht uur 74 files met een totale lengte van 407 kilometer in Brabant. Landelijk gezien gaat het om een lengte van 940 kilometer, daarmee is het landelijke record verbroken. Het vorige landelijke record was op dinsdag 27 september, toen stond er 925 kilometer file in de ochtendspits.

Vanwege het slechte weer wordt ook een drukke avondspits verwacht.