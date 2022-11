Is dit een wolf op strooptocht? Al dertien schapen dood in Sprang-Capelle

In Sprang-Capelle is dinsdagavond een wolf gezien. Op beelden is te zien hoe een wolf tegen elf uur ’s avonds door de Heistraat loopt. De afgelopen weken werd al vaker een wolf gezien in de buurt van Sprang-Capelle en werden er schapen gedood.

Het filmpje duurt maar kort. Om 22.49 uur komt er van rechts een dier aanlopen, midden over de Heistraat, ter hoogte van de Algemene Begraafplaats. Het dier, dat alle kenmerken van een wolf heeft, loopt in een drafje voorbij, tot er een auto van achteren aan komt. Het dier schrikt en vlucht via de berm weer terug naar waar het vandaan kwam.

Inwoner Henk van Zelst zegt dat de inzittenden van de auto hebben verteld dat het dier vervolgens de Algemene Begraafplaats oprende.

Derde melding van een wolf

Het is al de derde melding van een wolf deze week in Sprang-Capelle. Van Zelst: “Maandag werden elf schapen doodgebeten in een weiland aan de Witte Dijk in Sprang-Capelle. Woensdag werden er weer twee dode schapen gevonden. En dinsdagavond liep een wolf door de Heistraat.”

Volgens Van Zelst houdt het dier zich op in een gebied ten westen van Sprang-Capelle. “Bij de IJsclub Het Eendennest, net buiten het dorp, hoorde ik van iemand van Staatsbosbeheer.”

Het dier lijkt zich al even op te houden in de omgeving van Sprang-Capelle. “2,5 week geleden was er al een melding uit een appelboomgaard in Waspik en later nog een uit die buurt. Nu hier in Sprang-Capelle. Mensen zijn nu toch wat angstig. Je zou zo’n beest maar tegenkomen op de fiets.”

Corné van Tilborgh zat samen met zijn broer Reint in de auto die op het filmpje te zien is. "Ik zag een schim in de verte en dacht nog 'wat is dat nou, joh?' Was best een groot beest, een stuk groter dan een hond. Hij liep langs onze auto. Ik ben er nog achteraan gereden, de parkeerplaats van de begraafplaats op, maar ik ben niet uitgestapt, nee. Je weet niet wat zo'n beest doet."

