Wel treinen maar geen machinisten voor de Maaslijn, passagiers de dupe

De afgelopen week vielen er op de Maaslijn maar liefst 55 treinen uit. De spoorlijn van Roermond naar Nijmegen is een belangrijke verbinding voor het Land van Cuijk met stations in Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. Hoe komt het dat zoveel treinen niet rijden?

De tweets van Arriva, het bedrijf dat de treinen op de Maaslijn laat rijden, vallen op deze week. Het begint meestal met de zin ‘Door beperkte personeelsinzet vervallen…’ Personeelsgebrek is dan ook de belangrijkste reden van de uitval.

In totaal werken 175 machinisten op de treinen in heel Limburg. De Maaslijn, die een stuk door Brabant gaat, is de drukste van alle spoorlijnen van Arriva in het zuiden. Als een aantal machinisten uitvalt, heeft dat meteen grote impact, vergelijkbaar met een vallende rij dominostenen.

Zieke machinist niet te vervangen

Het eerste ' steentje' begint met een paar langdurig zieke machinisten. Die worden minder snel geholpen doordat er wachtlijsten zijn bij het UWV. “En dus zitten ze langer in de ziektewet”, zegt woordvoerder Nikkie Smit van Arriva.

Daardoor is het qua personeel al krap. “Zodra er in de ochtend een machinist zich ziek meldt, lukt het ons niet meer om vervanging te vinden”, aldus de woordvoerder. Dus vallen er meteen treinen uit. Er rijdt dan niet elk kwartier, maar elk half uur een trein. Door langere treinen in te zetten, kunnen toch alle reizigers mee aan boord.