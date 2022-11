Aardrijkskundeleraar René maakt de beste lesvideo's van Nederland

Aardrijkskundeleraar René van de Veerdonk (37) van het Cambreur College in Dongen is de beste Filmleraar van Nederland. Volgens het publiek dat kon stemmen, maakt hij de beste educatieve video's voor zijn leerlingen. "Ik wil een '3 op reis-reportage' maken, met educatie erin."

Malini Witlox Geschreven door

Van de Veerdonk begon in coronatijd met de filmpjes, waarvoor hij inmiddels de hele wereld over reist. Zo maakte hij aardrijkskundelessen in IJsland, Istanboel en op diverse plekken in Nederland. De publieksprijs kreeg hij woensdag bij de Docentendag van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). René’s enthousiasme voor film is hartveroverend, aldus de jury. "In coronatijd merkte ik bij de online lessen dat de leerlingen verre van gemotiveerd waren. Uit gekkigheid ben ik voor lessen over grensgebieden naar de grens met België gereden en ben daar een livestream gestart, waarin ik praatte over onder meer het verschil tussen Belgen en Nederlanders." Er volgden meer livestreams, daarna begon Van de Veerdonk speciale video's te maken. "Bij een les over de bodem ga ik bijvoorbeeld grondboringen doen. Of ik vertel over sediment aan de hand van een steen." Hij geeft les op de mavo. Soms toont hij een video in de klas, soms is het huiswerk en soms kijken de leerlingen vrijwillig thuis. "Hoe ik het inzet, is maatwerk. Zo heb ik in een klas veel dyslectische leerlingen en daar werken de video's heel goed."

Na het kijken moet je echt iets geleerd hebben

Met de voorbereiding van een video is hij soms een jaar bezig. Geld sparen, nadenken over een storyboard, een script maken. "Bij IJsland zocht ik vooraf via Google Earth bijvoorbeeld precies op bij welke klif, welke gletsjer en welke geiser ik wilde filmen. Er gaat veel tijd in zitten. Ik wil een '3 op reis-reportage' maken, met educatie erin. Na het kijken moet je echt iets geleerd hebben." Hij heeft twee nieuwe bestemmingen in gedachten. Een reis naar Egypte om het woestijnklimaat te laten zien en een reis naar de bruinkoolmijnen in Duitsland. "Die reizen maak ik soms alleen, soms met vrienden. Maar er is ook nog tijd voor normale vakanties met mijn vriendin. Zo gaan we volgend jaar naar Bali, al gaat wel de drone mee en sluit ik niet uit dat ik er toch een lesvideo draai."

Het is tastbaar, weg van de theorie

De cijfers van de leerlingen zijn volgens de aardrijkskundeleraar die in Oss woont, beter geworden. "Zeker in de brugklas. Ik merk bijvoorbeeld dat ze me nu beter uit kunnen leggen hoe een vulkaan eruit ziet. Het is tastbaar, weg van de theorie. En ze kijken de video's met plezier." Collega-docenten van andere scholen gebruiken zijn lesvideo's inmiddels ook. Ook van die scholen werd bij de wedstrijd veel op hem gestemd, vermoedt Van de Veerdonk. "En via Google komen leerlingen snel bij me uit, bijvoorbeeld als ze op aardrijkskunde en een bepaald thema zoeken. Ik had 30 procent van de publieksstemmen, maar mag niet weten hoeveel stemmen het waren." Van het Cambreur College in Dongen krijgt hij alle medewerking om de video's te maken. "Ze sponsoren het helaas financieel niet. Maar laatst werd ik op verzoek wel een dag vrij geroosterd om de video over Istanboel te kunnen maken.