TU/e haalt kunst weg na klachten: 'Mannen in toga, vrouwen met decolleté'

Op de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) zijn schilderijen van de muur gehaald na klachten van studenten. Op de vijf doeken waren witte mannen in toga’s en vrouwen in jurken met een flink decolleté te zien.

Op de TU/e hingen de schilderijen al jarenlang in de Jan Pieter Minckelerszaal in het Helix-gebouw. In augustus werd er door drie studenten voor het eerst actie gevoerd tegen de schilderijen, meldt het universiteitsmagazine Cursor. Twee weken geleden zijn ze vervangen door foto’s en een cartoon met de visite van de faculteit.

Scheikundestudente Laura van Hazendonk deed eerder dit jaar een anonieme brief in de ‘social safety ideeënbus’ van de universiteit, waarin ze haar beklag deed over de schilderijen. "Ik weet van iemand anders dat ze hetzelfde heeft gedaan. Meer medewerkers storen zich overigens aan de schilderijen, we praten er onderling over", vertelt ze aan het universiteitsblad.

Mannen in ‘sexy crop tops’

Op de brief kwam geen reactie. Daarom maakte ze met twee anderen een parodie op de vijf schilderijen. Daarop werden de rollen omgedraaid: de mannen in toga waren vrouwen, de mannen stonden erbij in ‘sexy crop tops'.

Van Hazendonk vertelt dat ze zich onprettig voelde wanneer ze in de vergaderruimte een meeting had. "Ik voel me er niet door geïntimideerd, maar ze geven me het signaal dat deze omgeving niet voor mij is."