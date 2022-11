Kerstboom steeds vaker al voor Sinterklaas gezet: 'Het hele jaar mee bezig'

De verkoop van de kerstbomen gaat zaterdag weer op grote schaal van start. Daarmee zijn ze er een weekje vroeger dan voorgaande jaren. Sinterklaas kijkt er inmiddels niet meer van op. Hij is al langer gewend aan het idee dat zijn verjaardag onder de kerstboom wordt gevierd. De bomen zijn dit jaar wel een beetje duurder.

Groothandelaar Kees Poppelaars in Breda heeft er zijn handen vol aan. Op het terrein van zijn bedrijf in de Haagse Beemden rijden vrachtwagens af en aan die de Nordmann-sparren afleveren bij tuincentra in Nederland en België. “Ik tel ze niet meer maar het moeten er ergens tussen de 120.000 en 150.000 zijn”, vertelt Poppelaars. Hij haalt zijn bomen voor het overgrote deel uit Denemarken. “We zijn er het hele jaar mee bezig. Het begint voor ons in juni wanneer we in Denemarken de geschikte velden uitkiezen. Nederlanders hebben graag een wat smallere boom. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Fransen die vaak kiezen voor dikkere exemplaren.”

“Vroeger begonnen we pas na Sinterklaas."

Voor de kerstbomen moeten we volgens Kees wel rekening houden met ‘iets hogere prijzen’. Vanwege de hoge transportkosten zijn de siersparren op de meeste plekken zo’n vijf tot tien procent duurder dan vorig jaar. Ook de trend om steeds vroeger een kerstboom in huis te halen, zet zich nog steeds voort. “Vroeger begonnen we pas na Sinterklaas maar die tijd is al lang voorbij. Om de grote piek voor te zijn, bestellen onze klanten nu weer eerder dan voorgaande jaren. Wij kunnen de drukte daardoor beter spreiden. Gelukkig kan dat met deze bomen.”

“Als mensen milieubewust willen zijn, moeten ze geen kunstbomen kopen."