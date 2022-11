Politie arresteert vier drugsdealers met hard- en softdrugs

De politie heeft afgelopen week vier drugsdealers aangehouden in Breda en Raamsdonksveer. Ze hadden heroïne, cocaïne, hennep of hasj bij zich.

Dinsdagavond hield de politie op de Teteringsedijk in Breda een 33-jarige man uit die stad aan. In zijn auto vonden agenten een behoorlijke hoeveelheid heroïne en cocaïne. Hij wordt verdacht van drugs dealen. De politie doorzocht ook zijn huis, maar vond daar niets.

Later die avond werd nog een man uit Breda gearresteerd voor het dealen van drugs. Hij werd aangehouden op de Boschstraat in Breda. De 27-jarige man had in zijn auto 6,5 gram hasj, 2,3 gram hennep en een paar gram cocaïne.

Drugshandel

Een dag later, op woensdag 16 november, was het weer raak. Op de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer arresteerde de politie twee Oosterhouters van 20 en 23. Zij hadden in een geheime ruimte in hun auto cocaïne verborgen en worden verdacht van handelen in drugs.

De arrestaties zijn het resultaat van een samenwerking tussen meerdere politieteams.