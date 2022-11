Zangeres Floor Jansen vrij van kanker na geslaagde operatie

Mooi nieuws voor zangeres Floor Jansen uit Goirle. De tumor in haar borst is volledig verwijderd en de kanker heeft zich niet verspreid in haar lichaam. "Goed nieuws, ik ben vrij van kanker", deelt ze op Instagram.

Suzan van Loenen Geschreven door

De zangeres van de symfonische metalband Nightwish schrijft ook dat ze haar energie weer terugkrijgt na de geslaagde operatie. Wel wordt Jansen in februari nog bestraald om te zorgen dat de kanker wegblijft. "Ik ben nog niet 100 procent", zegt ze in het bericht. "Maar ik heb geen enkele twijfel dat de shows mij de kracht geven om deze Europese tour te rocken." Ook bedankt ze iedereen die haar gesteund heeft met lieve berichtjes. Beste zangers

Veel mensen leerden Floor Jansen kennen door haar deelname aan het tv-programma Beste Zangers in 2019. Hier zong ze onder andere een duet met Henk Poort uit de musical The Phantom of the Opera.