FC Eindhoven beslist duel met Telstar laat, Helmond Sport verliest weer

FC Eindhoven heeft de voorlopig laatste wedstrijd van 2022 gewonnen. In het eigen Jan Louwers Stadion won de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond met 3-0 van het laaggeklasseerde Telstar. De thuisclub verzuimde de wedstrijd eerder in het slot te gooien. Helmond Sport verloor weer eens: nu met 0-2 van De Graafschap

FC Eindhoven - Telstar 3-0

Brian De Keersmaecker opende in de 11e minuut de score met een hard schot, waarop Telstar-keeper Ronald Koeman jr (inderdaad de zoon van) zich leek te verkijken. Daarna trok vooral Lamine Diaby-Fadiga de aandacht. De Franse aanvaller van FC Eindhoven liet enkele kansen liggen en had het geluk dat hij vrijuit ging nadat hij een por had uitgedeeld aan een tegenstander. Pas aan het eind van de eerste helft liet Telstar zich enigszins gelden, maar echt doelrijpe kansen bleven uit voor de Witte Leeuwen.

Beslissende acties Evan Rottier

Na rust bleef FC Eindhoven de betere, maar zolang je zelf niet scoort bestaat de kans dat je toch punten moet inleveren. Dat bleef de formatie van trainer Rob Penders bespaard. In de 88e minuut kwam ze na vreselijk slecht verdedigend werk van Telstar op een 2-0 voorsprong. Het doelpunt werd gemaakt door Jasper Dahlhaus, maar het grootste aandeel in de treffer had Evan Rottier. Diezelfde Rottier bepaalde in de extra tijd op fenomenale wijze de eindstand op 3-0.

Het duel in Eindhoven werd geleid door Jannick van der Laan. De scheidsrechter uit Cuijk kwam in de eerste helft ogen en oren tekort, zo waren er wat opstootjes. Van der Laan loste het op door alleen een (gele) kaart uit te delen aan TomOvertoom van Telstar.

FC Eindhoven hervat de competitie op 11 december met een uitwedstrijd tegen De Graafschap.

Helmond Sport – De Graafschap 0-2

Eigenlijk was het duel in De Braak al na 12 minuten beslist. Toen keek Helmond Sport reeds tegen een 0-2 achterstand aan en diende de elfde competitienederlaag zich aan.

Bij beide treffers was het verdedigend een gatenkaas aan Helmondse zijde. Camiel Neghli profiteerde hier al in de 5e minuut van. Mees Kaandorp strooide in de 12e minuut nog wat extra zout in de wond voor de ploeg, die niet alleen op zoek is naar punten maar ook naar een nieuwe hoofdtrainer. Wie het ook wordt: het zal een klus worden om de huidige nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie beter te laten voetballen. Toch kreeg de formatie na rust wel wat kansen om het De Graafschap moeilijk te maken, maar het is niet voor niets dat ze – met hekkensluiter Jong FC Utrecht – het minste aantal doelpunten heeft gemaakt.

Helmond Sport hervat op 12 december de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.