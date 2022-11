112-nieuws: brand huis Sint-Michielsgestel • duo vast na mishandeling man

01.43

Op de N261 tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel zijn rond halftwaalf vrijdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Dit gebeurde op de hoofdrijbaan vlakbij de afslag Kaatsheuvel. Beide auto's zijn vervolgens via de afrit in de greppel beland. Bij het ongeluk raakte iemand gewond. Dit slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een van de auto's, een Porsche, is na de botsing door de politie in beslag genomen voor onderzoek.