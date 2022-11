Man duikt schuur in met wapen maar het blijkt loos alarm

Een 43-jarige man is vrijdagavond in Klundert aangehouden nadat hij had gedreigd met een vuurwapen. Even leken het spannend te worden en trokken agenten hun wapen om de man aan te houden. Het bleek loos alarm, de man had een balletjespistool bij zich.

Omstanders hadden gezien dat er sprake was van onenigheid aan de Zevenbergsepoort in Klundert. Daar zou iemand een wapen hebben gezien. De man met het vermeende wapen verstopte zich in een schuur. Om de man naar buiten te krijgen, trokken agenten hun wapens. Uiteindelijk kwam hij zonder wapen naar buiten en is aangehouden. Het wapen bleek een balletjespistool te zijn, ook wel bekend als een airsoftwapen. De man heeft geen vaste woonplaats en zit vast voor onderzoek. Hij wordt verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging.