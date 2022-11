Land van Ooit 15 jaar dicht: hoe het sprookje in een nachtmerrie veranderde

Het markante roze kasteel is al lang niet meer roze en ook het landgoed in Drunen doet aan bijna niets meer herinneren aan het Land van Ooit. Maandag is het precies vijftien jaar geleden dat het iconische pretpark de poorten sloot. Hoe een droom van bedenker Marc Taminiau een nachtmerrie werd.

Aanvankelijk trok het themapark veel bezoekers, maar na tien jaar liepen de aantallen langzaam terug. Vernieuwingen verliepen traag 'door de ambtelijke molen', volgens Taminau. Het park verloor langzaam haar glans. De kritiek van de gemeente en omwonenden over onder meer het roze kasteel op het park werd ook steeds luider.

Verloederd

Door minder bezoekers en minder aandacht van Taminiau verloederde het park. Taminiau was ondertussen een soortgelijk pretpark in België gestart, maar dat werd een groot financieel fiasco. In 2007 was het afgelopen: het Land van Ooit ging failliet. Alles wat in negentien jaar zakelijk was opgebouwd, was weg.