Lichten GLOW doven weer: dit wordt het thema volgend jaar

De lichten van GLOW zijn weer gedoofd. Het was een editie zonder coronabeperkingen, maar midden in de energiecrisis. Toch gloeit de organisatie van het lichtfestival van trots. De horeca heeft volgens directeur Ronald Ramakers 'waanzinnig goed gedraaid'.

Volgend jaar heeft GLOW als thema The Beat, zo kondigde Ramakers alvast aan. Het thema verwijst onder meer naar het ritme van de stad en de frequentie van licht en geluid. "Met dit thema sturen we de kunstenaars alvast op pad", zei Ramakers.

Niveau voor corona

De afgelopen jaren trok het festival vele honderdduizenden bezoekers. Dit jaar besloot de organisatie geen bezoekersaantallen te tellen, mede omdat veel mensen van de routes afweken. "We letten dit jaar meer op doorstroom en veiligheid dan op bezoekersaantallen", zei Ramakers. Een woordvoerder laat weten 'ongeveer evenveel bezoekers al voor corona' te hebben gehad.



In 2020 ging het lichtfestival niet door en in 2021 waren er volop coronamaatregelen, zoals toegangscontroles. De laatste dag kon onverwacht niet doorgaan door een lockdown. Daarmee was deze editie weer de eerste normale GLOW in drie jaar.

Minder iconen

Iconische gebouwen schitteren vaak in GLOW. Dit keer was het aantal verlichte iconen niet zo heel groot. Dat kwam vooral door wegwerkzaamheden en bouwprojecten. "Maar zelfs op een regenachtige dinsdag was de stad goed vol", zei Ramakers. Publiekstrekkers waren volgens de organisatie het stationsgebouw en de DAF-trucks.