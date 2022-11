Zorgen over vermiste vrouw in Hoogeloon

In Hoogeloon wordt een 38 jarige vrouw vermist. De vermissing is zaterdagochtend gemeld door familie van de vrouw. De vermiste kwam niet opdagen op een afspraak.

De politie is na de melding naar de woning van de vrouw gegaan en troffen daar haar echtgenoot die ook niet wist waar zijn vrouw was.

Woning onderzocht

Haar woning aan de Dyckmeesterstraat is zaterdagmiddag onderzocht op sporen. Ook in de omgeving is door de politie gezocht naar de vrouw, zonder resultaat.

De vermiste vrouw heeft rossig halflang haar in een staart. Ze is 38 jaar oud en 1 meter 60 lang. Ze draagt een zwarte halflange jas met bruine handtas. Ze heeft een normaal postuur.