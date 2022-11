FC Den Bosch en TOP Oss gaan winterstop in met een nederlaag

FC Den Bosch was aan een mooie serie bezig, maar thuis tegen VVV Venlo liet de ploeg van trainer Jack de Gier de drie punten liggen. Het werd 0-2. FC Den Bosch blijft voorlopig op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie staan. Ook TOP Oss verloor, met 3-0 bij Heracles Almelo.

De Venlose treffers vielen heel vroeg en heel laat in de wedstrijd. In de derde minuut opende Daan Huisman met een hard schot de score en in de 87e minuut bepaalde Sven Braken uit een mooi genomen corner de eindstand op 0-2.

FC Den Bosch had tot deze zaterdag van de laatste zeven wedstrijden er slechts één verloren. Begin van de week wist het bij Jong Ajax zelfs tot twee keer toe een achterstand van twee doelpunten ongedaan te maken. Graag had het zaterdagavond de ruim vierduizend fans op een zege willen trakteren. Het zat er geen moment in. De thuisclub betaalde de tol voor de slechte start tegen de Angstgegner uit Venlo.

FC Den Bosch en VVV hebben nu een winterstop van een maandje. De Bosschenaren nemen op 11 december de draad op met een uitwedstrijd tegen Telstar.

Heracles Almelo – TOP Oss 3-0

TOP Oss was meer dan een maatje te klein voor Heracles Almelo. De ploeg van trainer Kristof Aelbrecht stond vrijwel continu met de rug tegen de muur. Ze kwam er met een 3-0 nederlaag tegen de koploper van de KKD genadig vanaf. Dirk Schoofs zette de thuisclub met doelpunten in de 17e en 20e minuut op een 2-0 voorsprong, beide keren uit een corner. Heracles schiep zich diverse kansen, maar pas na ruim een uur werd er weer gescoord in het kille Erve Asito in Almelo. Emil Hansson benutte toen een penalty, toegekend nadat Ömer Mert Gündüz met een heupzwaai Thomas Bruns onreglementair had aangevallen. Er werd viermaal een gele kaart getoond, voor onder anderen de TOP-spelers Richonell Margaret en Lorenzo Piqué.

TOP gaat als nummer zeventien de winterstop in. De puntenslag wordt op 11 december hervat met een thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter.

NAC Breda speelt deze avond zijn voorlopig laatste wedstrijd van dit jaar, thuis tegen PEC Zwolle, dat tweede staat achter Heracles.e

Willem II en FC Dordrecht sluiten zondagmiddag de competitie af met een wedstrijd in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.