FC Den Bosch gaat winterstop in met thuisnederlaag tegen VVV

FC Den Bosch was aan een mooie serie bezig, maar thuis tegen VVV Venlo liet de ploeg van trainer Jack de Gier de drie punten liggen. Het werd 0-2. FC Den Bosch blijft voorlopig op de dertiende plaats staan.

De Venlose treffers vielen heel vroeg en heel laat in de wedstrijd. In de derde minuut opende Daan Huisman met een hard schot de score en in de 87e minuut bepaalde Sven Braken uit een mooi genomen corner de eindstand op 0-2.

FC Den Bosch had tot deze zaterdag van de laatste zeven wedstrijden er slechts één verloren. Begin van de week wist het bij Jong Ajax zelfs tot twee keer toe een achterstand van twee doelpunten ongedaan te maken. Graag had het zaterdagavond de ruim vierduizend fans op een zege willen trakteren. Het zat er geen moment in.

In de extra tijd van het duel met VVV werd de thuisclub nog een strafschop onthouden, toen Danny Verbeek onderuit werd getikt. Zelfs al had FC Den Bosch een penalty gekregen en die benut, dan nog was de tijd te kort geweest om de nederlaag te voorkomen. De thuisclub betaalde de tol voor de slechte start.

FC Den Bosch en VVV hebben nu een winterstop van een maandje. De Bosschenaren nemen op 11 december de draad op met een uitwedstrijd tegen Telstar.

TOP Oss en NAC Breda spelen later deze avond hun voorlopig laatste wedstrijd van dit jaar.