Het pand van de voedselbank in Tilburg (foto: Colijn Beijk). Voedselbanken worden overspoeld met nieuwe gezinnen: aanmeldstop dreigt

Het aantal gezinnen dat in Brabant een beroep doet op voedselbanken is sinds maart met meer dan duizend gestegen. Daarmee komt het totaal op ruim zesduizend. De stijging is zo groot dat sommige voedselbanken in de knel dreigen te komen. Martin de Kok van de voedselbank in Tilburg en het Brabantse distributiecentrum in die stad maakt zich zorgen.

Dat veel gezinnen niet meer rondkomen door de torenhoge inflatie merken ze bij de voedselbanken. Toen in maart de oorlog in Oekraïne uitbrak, kregen zo'n 4900 Brabantse huishoudens een voedselpakket. In oktober waren dat er ruim 6000 en veel voedselbanken denken dat het aantal nog verder zal stijgen.

"We vrezen een aanmeldstop."

Martin de Kok zag de situatie in oktober al somber in. Toen stond de teller van de voedselbank in Tilburg nog op 772 huishoudens, maar dat zijn er nu al 870. "We zijn bang dat we een aanmeldstop moeten instellen, maar proberen dat moment zo lang mogelijk te stellen." De maximale capaciteit in Tilburg is ongeveer duizend huishoudens, maar De Kok wil dat zover mogelijk oprekken zodat ze iedereen kunnen blijven helpen. "Maar het gaat nu wel heel erg hard en niemand weet wanneer en waar het stopt."

"De drempel is hier hoger, maar het vangnet is ook groter."

Ook bij de voedselbank in de gemeente Altena nadert het aantal cliënten het maximum. Dat is daar 125 huishoudens, vertelt Gert Schemers. "Wij zien wel dat de stijging in steden veel groter is. In dorpen is de drempel hoger om naar de voedselbank te stappen, maar ook is het sociale vangnet hier groter. Als gezinnen in nood komen, springen hier bijvoorbeeld de buren of kerken bij." Omroep Brabant maakte een rondgang langs alle Brabantse voedselbanken en vroeg naar het aantal huishoudens dat ze helpen. Drie voedselbanken deelden geen cijfers. Niet elke gemeente heeft een eigen voedselbank, inwoners zijn dan aangewezen op omliggende voedselbanken.

Veel voedselbanken in Brabant peinzen ondanks de toestroom van cliënten niet over een aanmeldstop. "Maar misschien worden pakketten wel kleiner", zegt Thijs Verhees uit Breda. "Zolang we voedsel hebben, verdelen we dat. De vraag is vooral hoeveel eten we moeten inkopen als er niet meer genoeg gratis aan ons wordt geschonken."

"Er blijft minder over voor ons."

Zover is het nog niet, maar supermarkten doneren tegenwoordig wel minder eten en drinken. "Zij zijn ook bezig met voedselverspilling en verkopen producten die tegen de datum zitten met korting. Daardoor blijft er minder voor ons over", legt Peter van Veelen van de voedselbank in Moerdijk uit. Waar bakkers soms wat extra bakten, gebeurt dat nu niet vanwege de hoge energieprijzen. Meerdere voedselbanken geven aan dat er ook vaker spanningen zijn bij het uitdelen van de pakketten. "Dat komt doordat mensen onder spanning staan door voortdurende geldzorgen", meent De Kok. Vrijwilligers krijgen wel eens boze reacties en in Tilburg moest al een paar keer de politie ingeschakeld worden.

"We hebben meer tijd nodig om alles uit te delen."