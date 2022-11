Bezoeker (18) festival hoogstwaarschijnlijk overleden na drugsgebruik

Het overlijden van de 18-jarige vrouw op het festival Rebellion in Haaren houdt hoogstwaarschijnlijk verband met drugsgebruik. Dit laat de politie zondagochtend weten. De vrouw overleed zaterdagavond nadat ze rond acht uur onwel werd op het festivalterrein.

Het slachtoffer komt uit Gelderland. Ze werd door het medisch team en andere hulpdiensten nog gereanimeerd, maar overleed op het festivalterrein.

Agenten hebben zaterdagnacht met een aantal vriendinnen van het slachtoffer gesproken. Ook vond in het mortuarium in Tilburg al een schouw op het lichaam plaats. Op basis hiervan houdt de politie er rekening mee dat het slachtoffer is overleden als gevolg van drugsgebruik. Dit wordt door de recherche nog verder onderzocht.

Organisatie 'aangeslagen'

De organisatie van Rebellion liet zondagochtend weten 'enorm aangeslagen' te zijn. In een korte verklaring geeft ze aan mee te leven met familie, vrienden en andere nabestaanden van het slachtoffer. "Een dag vol plezier, vermaak en saamhorigheid krijgt hierdoor een gitzwart randje", zo schrijft de organisatie in de verklaring.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen diverse ambulances, de politie en een traumahelikopter naar het festivalterrein.

