Vrouw (18) dood na drugs op festival: 'Zero tolerance houdt dit niet tegen'

Het festival Rebellion in Haaren voerde zaterdag een zero tolerance-beleid wat betreft drugs. Toch overleed er een 18-jarige vrouw nadat ze mogelijk drugs had gebruikt. Dit vermoeden heeft de politie, nadat ze vriendinnen en de forensisch arts heeft gesproken. "Je kunt nooit een controle op drugs bij de ingang waterdicht maken", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

"Je kunt op zoveel plekken op je lichaam drugs verstoppen, dat je niet kunt voorkomen dat bezoekers drugs meenemen op het festival. Je zou dan bezoekers in hun ondergoed moeten fouilleren", reageert de politiewoordvoerder.

"Er zijn drie drugshandelaars bij de ingang aangehouden na controle."

Er zijn zaterdag drie bezoekers aangehouden met drugs die toegang wilden. Zij hadden een voorraad bij zich voor de handel. "Daarnaast is alle aangetroffen drugs puur voor eigen gebruik, dat zijn kleine hoeveelheden, afgenomen en in een ton gegooid. Die is door de politie in beslaggenomen. Er is dus wel degelijk gecontroleerd", zegt Van Hooijdonk. De politie wil verder niet ingaan op het verschil tussen gebruikershoeveelheid en handelshoeveelheid. "Eén van de drie aangehouden verdachten had 8,5 pil bij zich en wat poedertjes. Daar wil ik het verder bij houden."

"Het festival is bewust niet afgeblazen om chaos te voorkomen."