Na de koudste nacht van 2022 schiet de temperatuur weer de hoogte in

Had je het erg koud afgelopen nacht? Dat kan kloppen. "Het was de koudste nacht van heel 2022", weet Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Maar voor wie niets moet hebben van de kou heeft hij goed nieuws. Komende week schiet de temperatuur weer de hoogte in.

"Het is afgelopen nacht zelfs nog wat kouder geworden dan verwacht", vertelde Wouter zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant. "In Volkel daalde de temperatuur tot -7,2 graden. Aan de grond werd het zelfs bijna -10. Dat is best fris."

"Ik denk niet dat het in onze regio wit wordt."

In de loop van de zondag klimt de temperatuur naar een graad of 5. "We hadden een heel mooie zonsopkomst met mooie kleuren, maar sinds negen uur is het wat bewolkt aan het raken. Er ligt boven de Noordzee een gebied met veel neerslag klaar. Dat gaat ons vanaf zondagmiddag zo'n beetje aandoen. Het zal voornamelijk om regen gaan. Het is echter niet uitgesloten dat er in de noordoostelijke regio's van Nederland ook wat natte sneeuw bij zit. In het noorden van Gelderland, Overijssel en Drenth kan het wit worden. Maar ik denk niet dat het in onze regio wit wordt."

"Steeds hogere temperaturen."

Maandag zijn we deze koude lucht volgens Wouter alweer kwijt. "Maandag wordt het 8 tot 10 graden. Dan schijnt ook af en toe de zon, al volgt vanaf de namiddag vanuit het zuiden regen. De dagen daarna krijgen we steeds hogere temperaturen. Aan het eind van de week kan het 12 of 13 graden worden. Ook dan valt er elke dag wel wat regen."