Met de auto op pad? Ga dan maar op zoek naar een ijskrabber

Het seizoen van autoruiten krabben is zondagochtend begonnen. Na een nacht met 2 tot 5 graden vorst in Brabant, zijn op veel plekken de bekende beelden van bevroren autoruiten te zien. Hier worden veel mensen niet bepaald vrolijk van, want je autoruit is altijd bevroren als het je nét niet uitkomt.

Even de wekker vijf minuten eerder zetten, vergeet je natuurlijk. Alleen zondagochtend op pad gaan met bevroren ruiten is niet verstandig. Op veel wegen wordt wel al met de lage temperaturen rekening gehouden: voor het eerst dit najaar is op grote schaal gestrooid (met zout). Geen paniek, je kan na zondagochtend waarschijnlijk weer ijsvrij op pad. Want na de nodige zon volgen later op de dag perioden met regen. De temperatuur ligt 's middags rond vier graden. Na het weekend keert het wisselvallige en vrij zachte weer terug. De temperatuur stijgt naar een graad of tien en daarbij valt dagelijks wel enige tijd regen. Het is echter een misverstand dat je alleen hoeft te krabben wanneer je thermometer vorst aangeeft. Dat heeft te maken met een fenomeen dat weerdeskundigen 'inversie' noemen. Uuuuh wat? In onderstaande video leggen specialisten van Weerplaza het uit.

